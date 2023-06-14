На авиарейсы перестали пускать с ламинированными документами

Пассажиры авиарейсов стали все чаще сталкиваться с ситуацией, когда их не пускают на борт из-за ламинированных документов, в частности, детских свидетельств о рождении.

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Вопрос встал остро

Пассажиры жалуются, что раньше они спокойно предъявляли ламинированные документы и к ним не придирались. Однако сейчас ситуация изменилась – пассажиров стали разворачивать прямо у стойки регистрации, отказывая в выдаче посадочного талона. При этом сотрудники авиакомпаний ссылаются на девятую статью ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния», согласно которому ламинированный документ считается недействующим. Источник, работающий в авиаотрасли, сообщил ИА «Кам 24», что около трех недель назад из Москвы якобы пришло указание обращать внимание на состояние документов и исполнять закон.

Как решить проблему