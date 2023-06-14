Запустят туры для наблюдения за китами на Шпицбергене

"Готовимся к реконструкции объекта культурного наследия: дома отца Майи Плисецкой, который был первым руководителем треста "Артикуголь". Это все будет способствовать развитию туризма. Будет закупаться новая техника (снегоходы, катера), для того чтобы смотреть на китов и совершать небольшие круизы. Сегодня туризм не является серьезным источником дохода треста "Арктикуголь", но он им был и в будущем должен стать, пожалуй, одним из главных драйверов роста и основным источником дохода предприятия. Для этого всё есть", - сказал Чекунков.