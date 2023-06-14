Запустят туры для наблюдения за китами на Шпицбергене

Российская компания запустит туры для наблюдения за китами на Шпицбергене
"Артикуголь" планирует запустить туристические поездки для наблюдения за китами на Шпицбергене, для это планируется закупить специальные суда. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Государственный трест "Арктикуголь" занимается добычей угля на архипелаге Шпицберген (Норвегия). В составе треста есть Центр Арктического туризма "Грумант". Рядом со Шпицбергеном можно увидеть арктическую белугу и синего кита - крупнейшее животное в мире.
"Готовимся к реконструкции объекта культурного наследия: дома отца Майи Плисецкой, который был первым руководителем треста "Артикуголь". Это все будет способствовать развитию туризма. Будет закупаться новая техника (снегоходы, катера), для того чтобы смотреть на китов и совершать небольшие круизы. Сегодня туризм не является серьезным источником дохода треста "Арктикуголь", но он им был и в будущем должен стать, пожалуй, одним из главных драйверов роста и основным источником дохода предприятия. Для этого всё есть", - сказал Чекунков.
При этом глава министерства отметил, что после финансовой и туристической блокады в 2022 году, компания тестирует предоставление туристических услуг, но пока еще говорить о системном большом турпотоке нельзя.
При этом еще ведутся переговоры о создании арктической научно-исследовательской станции БРИКС.