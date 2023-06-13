Как провести незабываемое лето в Петербурге

Петербург город фонтанов, и у каждого горожанина найдется свой любимый фонтан. А летом из Петергофа и вовсе не хочется уходить.

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Но если вдруг, вам стало скучно, можно изучить фонтаны в Павловске, Гатчине, Комарово, Репино, Сестрорецке, Выборге.

А еще город на Неве справедливо называют гастрономической столицей России. В каждом районе города можно найти интересное место, где вас вкусно накормят и напоят. Например, как вам тапас-бар «Барслона» на Рубинштейна или на Большой конюшенной? Не были? Так загляните.

Если у вас нет хобби, самое время обзавестись им. Можно начать с мини-гольфа. В «Никольских рядах» открылся гольф-клуб, куда пускают и опытных игроков, и новичков. К тому же каждую неделю там проходят турниры.

Также можно без риска для жизни увидеть город с высоты. Дада, мы намекаем на смотровые площадки. Одна такая есть на Невском проспекте на Думской башне.