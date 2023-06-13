Бортпроводник попал в больницу из-за случайно открывшегося трапа

В самолете авиакомпании Delta Air Lines аварийный трап случайно открылся внутрь салона и покалечил бортпроводника, который после происшествия попал в больницу. Об этом пишет CNN.

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В сообщении издания говорится, что Boeing 767-300, летевший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за технических неполадок. Когда самолет находился на земле, в его задней части случайно сработал аварийный трап. Он задел члена экипажа, который в тот момент был на кухне. Бортпроводника доставили в больницу для обследования.

Представитель авиакомпании сообщил CNN, что на борту лайнера в момент инцидента находились 168 пассажиров. Их пересадили на другой самолет, который успешно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса.

Сотрудник Delta Air Lines также извинился перед путешественниками за доставленные неудобства.

«Нет ничего более важного, чем безопасность наших клиентов», — отметил он.