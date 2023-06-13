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Стюардесса захотела сорвать рейс бывшего парня и пошла под суд

Стюардесса авиакомпании Aerolíneas Argentinas соврала о бомбах на борту самолета из Буэнос-Айреса в Майами и пошла под суд за ложь. Об этом сообщает Daily Mail.

Стюардесса захотела сорвать рейс бывшего парня и пошла под суд
© Lenta.ru

Уточняется, что 47-летняя Даниэла Карбоне (Daniela Carbone) позвонила с мобильного телефона дочери сотрудникам аэропорта и авиакомпании, так как захотела сорвать рейс бывшего парня и его новой возлюбленной. Во время звонка голос женщины был изменен, однако через неделю полиции удалось выйти на ее след и задержать.

Карбоне сразу же уволили с работы, после чего началось следствие. Правоохранители предположили, что бывшая стюардесса на самом деле была секретным агентом, работающим над дестабилизацией бизнеса в авиаотрасли. Следователи допускают, что история про бывшего парня была всего лишь прикрытием.

«Я провела с ним пять лет и была безупречной женщиной. Клянусь, что не изменяла ему даже в своих мыслях. И когда тебе платят таким образом, ты чувствуешь себя уничтоженным», — рассказала задержанная.

Ранее опоздавший на рейс JetBlue недовольный пассажир заявил, что на борту самолета может находиться бомба. Полиция приняла оперативные меры по предотвращению угрозы взрыва и предупредила о ней летный состав. При проверке ни в багаже, ни в салоне самолета бомба не была обнаружена.

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