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Росавиация открыла дополнительный маршрут на юг России

С 12 июня начал работу дополнительный маршрут на юг России в открытые аэропорты, открытие которого Росавиация анонсировала на днях в своем Telegram-канале.

Росавиация открыла дополнительный маршрут на юг России
© unsplash.com

Новостью поделились "Известия". Это дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов, сокращающий полетное время до 35 минут в зависимости от места назначения. С помощью нового маршрута перевозчики увеличили количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана.

По данным Росавиации, дополнительный маршрут введен для выполнения международных рейсов и полетов в аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Магаса, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя.

В середине мая глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что воздушным портам, приостановившим обслуживание гражданских рейсов, выделяют 2,5 миллиарда рублей, с тем, чтобы аэропорты могли, к примеру, выплатить проценты по инфраструктурным кредитам.

Напомним, режим временного ограничения полетов в нашей стране действует с 24 февраля 2022 года из-за спецоперации и затрагивает аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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