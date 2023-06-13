Росавиация открыла дополнительный маршрут на юг России
С 12 июня начал работу дополнительный маршрут на юг России в открытые аэропорты, открытие которого Росавиация анонсировала на днях в своем Telegram-канале.
Новостью поделились "Известия". Это дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов, сокращающий полетное время до 35 минут в зависимости от места назначения. С помощью нового маршрута перевозчики увеличили количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана.
По данным Росавиации, дополнительный маршрут введен для выполнения международных рейсов и полетов в аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Магаса, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя.
В середине мая глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что воздушным портам, приостановившим обслуживание гражданских рейсов, выделяют 2,5 миллиарда рублей, с тем, чтобы аэропорты могли, к примеру, выплатить проценты по инфраструктурным кредитам.
Напомним, режим временного ограничения полетов в нашей стране действует с 24 февраля 2022 года из-за спецоперации и затрагивает аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.