$83.64+1.0090.39+1.38

Пассажир самолета весь полет мстил попутчице за опущенный подлокотник

Пассажир самолета иностранной авиакомпании мстил своей попутчице все время путешествия из-за того, что она опустила подлокотник между сиденьями. Историю опубликовало издание Daily Star со ссылкой на популярный форум Reddit.

Пассажир весь полет мстил попутчице за опущенный подлокотник
© Lenta.ru

Пользовательница сети рассказала, что «сварливый молодой мужчина», который сидел на соседнем кресле, весь полет мстил ей.

«Я села и опустила подлокотник. Он уставился на меня. Думаю, подлокотник сковывал его тело. Жаль. Но ведь я заплатила за все место», — поделилась возмущенная пассажирка.

По ее словам, после этого попутчик достал из рюкзака книгу, откинул спинку сиденья и раздвинул ноги так широко, что его правая ступня оказалась в зоне перед ее креслом.

«Я сказала: "Извините, это мое место (у меня была небольшая сумка под этим сиденьем)", и он очень удивился. Он подвинул ногу, но все равно держал колени максимально расставленными», — продолжила пассажирка.

В итоге ей пришлось весь полет напрягать левую ногу, чтобы оградить свое пространство перед сиденьем от покушений настойчивого соседа.

Пост на Reddit собрал больше 350 комментариев. Многие читатели поддержали ее желание дать отпор грубому пассажиру.

«Моя жена сказала мне, что это происходит постоянно, когда она летает одна в командировки. Парни — придурки», — посетовал пользователь форума.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьиНародная медицина
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители