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Врач Неронов назвал курорты, на которых россияне рискуют заразиться дизентерией

Туристы легче всего могут подхватить дизентерийную палочку легче всего подхватить в Турции, Марокко, Тунисе и Египте. Об этом рассказал Владимир Неронов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

Названы курорты, на которых россияне рискуют заразиться дизентерией
© Unsplash.com

По словам врача, дизентерию в медицине называют «болезнью грязных рук», потому что такие микробы передаются именно таким путем.

Специалист отметил, что для путешественников направлениями с повышенным риском заражения дизентерией могут стать Турция и Египет, а также Марокко и Тунис - там туристам легче всего подхватить дизентерийную палочку.

Врач Неронров объяснил, что симптомами недавнего заражения может стать тошнота и болезненный синдром в области живота, а также понос со слизистыми выделениями. При этом у зараженного может повышаться температура до 39-41 градуса.

При обнаружении таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу, а до этого гастроэнтеролог рекомендует пить больше жидкости — подойдет подсоленная вода.

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