$82.64+0.5589.01+0.97

Стюардесса поделилась способами обнаружения скрытых камер в номере отеля

Стюардесса голландской авиакомпании KLM рассказала, что скрытые камеры в номере отеля могут быть спрятаны за зеркалами, в душе и пожарной сигнализации. Способами обнаружения устройств для слежки она поделилась в ролике в TikTok, на который обратило внимание Daily Star.

Названы способы обнаружения скрытых камер в номере отеля
© Lenta.ru

Бортпроводница Эстер призналась, что после заселения в гостиничный номер начинает проверку с ванной комнаты. Она надавливает на зеркала и смотрит, нет ли на них каких-либо дефектов, отражений света или изгибов. Стюардесса также проверяет душ и края пожарной сигнализации с помощью фонарика на телефоне в поисках линз или источников света. Кроме того, она внимательно осматривает шторы, ящики и телевизор, чтобы быть уверенной, что никто не пытается за ней шпионить.

Сотрудница KLM поделилась и другими лайфхаками для постояльцев отелей. Так, чтобы убедиться, что никто не прячется под ее кроватью, она бросает туда бутылку с водой. Если там пусто, бутылка спокойно выкатится с противоположной стороны, объясняет стюардесса. Эстер также рассказала, что кладет обувь в сейф гостиничного номера — это помогает ей не забыть забрать из него ценные вещи перед отъездом.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители