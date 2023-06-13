Названы способы обнаружения скрытых камер в номере отеля

Стюардесса голландской авиакомпании KLM рассказала, что скрытые камеры в номере отеля могут быть спрятаны за зеркалами, в душе и пожарной сигнализации. Способами обнаружения устройств для слежки она поделилась в ролике в TikTok, на который обратило внимание Daily Star.

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Бортпроводница Эстер призналась, что после заселения в гостиничный номер начинает проверку с ванной комнаты. Она надавливает на зеркала и смотрит, нет ли на них каких-либо дефектов, отражений света или изгибов. Стюардесса также проверяет душ и края пожарной сигнализации с помощью фонарика на телефоне в поисках линз или источников света. Кроме того, она внимательно осматривает шторы, ящики и телевизор, чтобы быть уверенной, что никто не пытается за ней шпионить.