Арт-парк «Тужи» получит продолжение
Известный скульптор Даши Намдаков анонсировал разработку проекта арт-парка на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба Республики Бурятия со ссылкой на Байкальский молодёжный форум.
«Сейчас меня интересуют туристические проекты и их развитие на родной земле. У себя на малой родине в забайкальском селе Укурик я стал инициатором строительства арт-парка «Тужи». На Байкале в Бурятии при поддержке правительства республики разрабатываю подобный проект», - сказал Намдаков.
Он такжже выразил уверенность, что в скором времени этот проект «воплотится в жизнь и станет еще одной точкой притяжения как уже действующий парк «Тужи» в Забайкалье».