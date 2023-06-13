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Арт-парк «Тужи» получит продолжение

Известный скульптор Даши Намдаков анонсировал разработку проекта арт-парка на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба Республики Бурятия со ссылкой на Байкальский молодёжный форум.

Арт-парк «Тужи» получит продолжение
© Zab.ru

«Сейчас меня интересуют туристические проекты и их развитие на родной земле. У себя на малой родине в забайкальском селе Укурик я стал инициатором строительства арт-парка «Тужи». На Байкале в Бурятии при поддержке правительства республики разрабатываю подобный проект», - сказал Намдаков.

Он такжже выразил уверенность, что в скором времени этот проект «воплотится в жизнь и станет еще одной точкой притяжения как уже действующий парк «Тужи» в Забайкалье».

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