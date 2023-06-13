Арт-парк «Тужи» получит продолжение

«Сейчас меня интересуют туристические проекты и их развитие на родной земле. У себя на малой родине в забайкальском селе Укурик я стал инициатором строительства арт-парка «Тужи». На Байкале в Бурятии при поддержке правительства республики разрабатываю подобный проект», - сказал Намдаков.