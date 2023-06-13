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Россия планирует возобновить авиасообщение с Филиппинами

Власти России и Филиппинов обсуждают вопрос возобновления авиасообщения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Росавиации по итогам встречи замглавы агентства Владимира Потешкина и посла РФ в популярной пляжной стране Азии Игоря Байлена.

Россия планирует возобновить авиасообщение с Филиппинами
© Unsplash.com

Отмечается, что в Филиппинах заинтересованы в начале полетов в город Себу из Хабаровска и Владивостока.

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Кроме этого, известно, что была обсуждена тема подготовки соглашения между странами в сфере летной годности, которая позволит поставлять российскую авиатехнику на Филиппины.

Ранее авиасообщение между Баку и Душанбе возобновили спустя 10 лет.

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