В Крыму заявили о 40% загруженности средств размещения

"На август мы сейчас видим 20%, в прошлом году уже зимой знали, что в июне будет 50%, в июле - 60%. Сейчас гости чаще едут на машинах, выбор отеля порой делается в последний момент, так как разница в цене между отелями одного сегмента минимальна. Гость может два дня пожить в Судаке, два в Алуште, неделю в Ялте, или заехать в отель на пару дней, потом продлить еще на три. То есть мы утром знаем, что нас 50%, а вечером - 90%. Это очень сильно влияет на нашу возможность прогнозировать бизнес, набирать персонал и так далее", - рассказал генеральный менеджер отеля Riviera Sunrise в Алуште Дмитрий Гладков.