$82.64+0.5589.01+0.97

Как новый вирус в Таиланде отразится на туристах

Неизвестный вирус, который на днях обнаружили в Таиланде, никак не скажется на потоке туристов из России, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, в случае необходимости российские службы примут профилактические меры.

Как новый вирус в Таиланде отразится на туристах
© Unsplash

В Таиланд не ограничен въезд для россиян, поэтому, я думаю, это не отразится на нашем туризме. Конечно, везде есть риски, но сказать, что это влияет на поток, нельзя. Профилактические меры будут приняты, разумеется. Вообще, стоит отметить, что для Таиланда сейчас не основной сезон, но тем не менее туда едут сотни тысяч россиян. Но ограничений нет, повторюсь, поэтому на туризме это не отразится, — рассказал Барзыкин.

Как сообщалось ранее, курортный остров Пхукет на Таиланде поразила неизвестная болезнь, патоген которой на сегодняшний день не установлен. По мнению ученых и медицинских чиновников, вирус мог попасть в воду для льда и в питьевую воду в связи с сезоном дождей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители