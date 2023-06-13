Как новый вирус в Таиланде отразится на туристах

Неизвестный вирус, который на днях обнаружили в Таиланде, никак не скажется на потоке туристов из России, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин . По его словам, в случае необходимости российские службы примут профилактические меры.

В Таиланд не ограничен въезд для россиян, поэтому, я думаю, это не отразится на нашем туризме. Конечно, везде есть риски, но сказать, что это влияет на поток, нельзя. Профилактические меры будут приняты, разумеется. Вообще, стоит отметить, что для Таиланда сейчас не основной сезон, но тем не менее туда едут сотни тысяч россиян. Но ограничений нет, повторюсь, поэтому на туризме это не отразится, — рассказал Барзыкин.