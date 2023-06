Пляжи Хургады открылись для туристов после нападения акулы

Ранее туроператор Tez Tour составил список отелей Хургады с сетками от акул в воде. В перечень вошли гостиницы Albatros, Alf Leila wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurghada, Grand Seas by Sunrise, Mirage Resort & Aquapark, Mercure Hurghada, Rixos Premium Magawish и другие.