Число россиян на популярном курорте Таиланда сократилось на 80%

Число российских туристов в популярном тайском курортном городе Паттайя сократилось на 80 процентов. Об этом сообщает местное издание Pattaya Mail.

Предположительно, причиной такого уменьшения количества россиян на курорте может быть связано с тем, что местный аэропорт Утапао перестал принимать прямые рейсы из крупных российских городов, включая Москву, Владивосток и Екатеринбург.

Также сообщается, что в феврале и марте в Паттайю прибыло около шести тысяч россиян, большинство из которых прилетали именно в Утапао.

Авторы издания отмечают, что большинство прибывают в Паттайю через пересадку в Дубае.