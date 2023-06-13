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На сколько подешевеют путевки в Китай при безвизовом режиме

В Минэкономразвития сообщили, что в июле Россия планирует запустить безвизовые туристические поездки с Китаем.

На сколько подешевеют путевки в Китай при безвизовом режиме
© Вечерняя Москва

В перспективе список стран должен расширяться.

— По групповым безвизовым поездкам перед нами стоит задача запустить Иран и Китай, — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что китайская сторона в июне должна предоставить перечень уполномоченных туроператоров. От российской стороны такая информация была направлена еще в мае. Руководитель Минэкономразвития рассчитывает, что в ближайшее время страны обменяются нужной информацией и уже в июле запустят безвизовый обмен.

От Ирана наша страна на прошлой неделе получила официальный список уполномоченных туроператоров.

— Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим, — сказал Решетников. Эксперт в области туризма Александр Агамов отметил, что такое решение принесет пользу обеим странам.

— Интерес китайцев к России всегда был высок, но чтобы россияне поехали как в Китай, так и в Иран, нужно проводить рекламную кампанию, — отметил Агамов. — Эти обе страны очень интересны, там прекрасно относятся к россиянам. Москвичам нужно разъяснять, куда стоит поехать и на что можно посмотреть в этих странах.

По подсчетам эксперта, стоимость поездки в Китай снизится на 1500 – 4500 рублей. Именно в таком диапазоне будет цена однократной и многократной визы. Это примерно пять процентов от общей стоимости путевки.

Доктор экономических наук Александр Сагайдак считает, что туры будут выгодны и для государства, и для путешественников.

— Туристы будут платить меньше за поездку, а государство будет получать доход за счет возрастающего турпотока, — отмечает Сагайдак.

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