На сколько подешевеют путевки в Китай при безвизовом режиме

— Интерес китайцев к России всегда был высок, но чтобы россияне поехали как в Китай, так и в Иран, нужно проводить рекламную кампанию, — отметил Агамов. — Эти обе страны очень интересны, там прекрасно относятся к россиянам. Москвичам нужно разъяснять, куда стоит поехать и на что можно посмотреть в этих странах.