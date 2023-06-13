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Итальянские туристы остались в восторге от посещения Афганистана

Итальянцы остались поражены красотой государства, которое считается опасным местом для туристов.

Туристы из Италии остались в восторге от посещения Афганистана
© runews24.ru

Итальянские туристы, вернувшиеся из Афганистана, рассказали, как прошло их путешествие по Бамиану, Герату и Кабулу.

Им понравилось в государстве, о котором постоянно говорят, что там опасно и туристы не смогут спокойно передвигаться и посетить исторические локации, передает EurAsia Daily.

Итальянцы оценили национальную одежду, подметив, что в жару она давала прохладу. Один мужчина из группы даже захотел забрать одеяние в Италию, чтобы использовать аналогично дома.

Иностранные путешественники подчеркнули, что путешествие было познавательное, увлекательное и принесло им много счастья. Они посетили древнюю крепость Герата, мечети Кабула, Бамиан.

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