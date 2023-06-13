В Башкирии появилось новое место для семейного отдыха

В Башкортостане появилось новое место для семейного отдыха. Как уточнил в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров, новый глэмпинг на берегу реки Белой был создан по инициативе двух российских предпринимателей Артура Воробьева и Вячеслава Куманеева.

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Хабиров рассказал, что изначально предприниматели обратились со своим предложением в районную администрацию. Проект обсудили на «Предпринимательском часе», после чего россиянам помогли подобрать удобную и перспективную площадку в центре Благовещенска для осуществления их задумки.

По его словам, через год на небольшой части Большого острова в центре Благовещенска появился глэмпинг «Благолэнд». Сейчас он включает 10 сафари-тентов, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха на природе.