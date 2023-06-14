Отдых в Турции для россиян подорожал на 30 процентов

Увеличивающиеся цены на отели и авиабилеты в Турцию оказали значительное влияние на российских туристов. Об этом сообщает журнал «Экономика сегодня».

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Так, люди все чаще оставляют в интернете негативные отзывы об отдыхе в Турции и отказываются посещать эту страну. Однако дело не только в высоких ценах, пользователи Сети также обращают внимание на плохое качество сервиса в Турции.

Все это может привести к ощутимым проблемам в сфере туризма Турции, которая просто столкнется с нехваткой туристов. Российские туристы отмечают, что все чаще прибывают в Турцию на полупустых самолетах и советуют выбрать для отдыха Европу, которая сейчас гораздо дешевле, передает журнал.

Турция отказалась заселять российских и украинских туристов в разные отели в этом году. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что такое решение было принято в том числе потому, что украинские туристы не конфликтуют с окружающими и приезжают на отдых с другой целью.