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Турция может потерять российских туристов из-за слишком высоких цен

Увеличивающиеся цены на отели и авиабилеты в Турцию оказали значительное влияние на российских туристов. Об этом сообщает журнал «Экономика сегодня».

Отдых в Турции для россиян подорожал на 30 процентов
© Pixabay

Так, люди все чаще оставляют в интернете негативные отзывы об отдыхе в Турции и отказываются посещать эту страну. Однако дело не только в высоких ценах, пользователи Сети также обращают внимание на плохое качество сервиса в Турции.

Все это может привести к ощутимым проблемам в сфере туризма Турции, которая просто столкнется с нехваткой туристов. Российские туристы отмечают, что все чаще прибывают в Турцию на полупустых самолетах и советуют выбрать для отдыха Европу, которая сейчас гораздо дешевле, передает журнал.

Турция отказалась заселять российских и украинских туристов в разные отели в этом году. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что такое решение было принято в том числе потому, что украинские туристы не конфликтуют с окружающими и приезжают на отдых с другой целью.

Вернувшиеся из Турции туристы рассказали о проблемах курорта, о ценах и о том, стоит ли вообще уделять ему внимание.

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