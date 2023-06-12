Туристы жалуются на отсутствие купе в поездах в Анапу

Туристы, собирающиеся этим летом в отпуск в Анапу, с удивлением обнаружили, что составы, которые идут туда, практически целиком состоят из плацкартных вагонов.

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«В длиннющих поездах, уходящих с Казанского вокзала, всего четыре вагона купе! Билетов на них не было, нет и не будет. Как так можно?!» – поделились своими наблюдениями туристы с редакцией TourDom.ru.

Некоторые считают, что это делается чисто из экономических соображений. «Им выгоднее поставить два плацкартных с 108 местами, чем два купейных с 72 местами», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». При этом они почему-то не берут в расчет, что купейные билеты априори стоят дороже, даже без динамического ценообразования.

Однако люди, связанные с железнодорожными перевозками, уверяют, что причина такой компоновки составов совсем в другом – некоторые поезда в Анапу изначально планируются под перевозки детских групп. А их гораздо удобнее контролировать сопровождающим в одном плацкартном вагоне.

«Говорю это на правах человека, отлично знающего "кухню". По тому же принципу комплектуется поезд Москва – Имеретинский курорт. Стандартная комплектация – половина купе, половина плацкарт – здесь не работает».