В «Пулково» опровергли информацию о задержках рейсов из-за пчел

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

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Власти опровергли сообщения о падении неопознанного объекта

Отмечается, что информация в СМИ и соцсетях о задержках рейсов из-за якобы нашествия пчёл не соответствуют действительности.