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Пчелы атаковали самолеты в Пулково и сорвали рейсы

В петербургском аэропорту Пулково рой пчел напал на самолеты, из-за чего отменили рейсы в Москву и Казань. Об этом пишет телеграм-канал "112".

Пчелы атаковали самолеты в Пулково и сорвали рейсы
© Pxhere

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines в Казань перенесли, потому что пчелы облепили самолет в момент, когда к нему подогнали трап. В аэропорту посчитали, что это может навредить пассажирам.

По той же причине задержали самолет в Москву.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, как пчелы превратили дом семьи в огромный улей.

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