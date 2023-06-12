Пчелы атаковали самолеты в Пулково и сорвали рейсы

В петербургском аэропорту Пулково рой пчел напал на самолеты, из-за чего отменили рейсы в Москву и Казань. Об этом пишет телеграм-канал "112" .

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines в Казань перенесли, потому что пчелы облепили самолет в момент, когда к нему подогнали трап. В аэропорту посчитали, что это может навредить пассажирам.