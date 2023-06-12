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В АТОР рассказали, где дешевле отдыхать на Черном море

Вице-президент Ассоциации туроператоров Россси (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, где дешевле всего отдыхать на Черном море. Об этом сообщает "Российская газета".

В АТОР рассказали, где дешевле отдыхать на Черном море
© Unsplash

По мнению Ромашкина, этим летом дешевле всего отдыхать в Абхазии. Конкуренцию по цене может также составить Крым, но в этом регионе есть транспортные проблемы.

Отели Абхазии снизили цены на треть

До Абхазии можно добраться перелетом до Сочи, а уже после этого выехать в другую страну. Ромашкин отметил, что отдых на неделю для двоих с ребенком с перелетом до Сочи будет стоить 90-95 тысяч рублей.

"Бюджетнее ничего не найдете на черноморском побережье. Абхазия на 20 процентов дешевле Адлера", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что штраф за купальники в Абхазии вырос в 20 раз.

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