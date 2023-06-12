Обворованным в Испании туристам будут выдавать одежду и проездной

За последние несколько месяцев в Барселоне произошло 174 случая краж на пляжах. В связи с этим муниципальная полиция выступила с инициативой выдавать обворованным туристам одежду и проездной. Об этом сообщает Local.

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Как пишет издание, именно туристы чаще всего становятся жертвами воров на пляжах Барселоны: местные редко оставляют свои вещи без присмотра, так как знают, что их могут украсть. В результате люди остаются в одних купальниках и плавках.

Чтобы помочь путешественникам, полиция Барселоны предложила выдавать им "набор обворованного". В такой комплект будут входить белая футболка, темно-синие шорты, шлепки и билет на общественный транспорт.