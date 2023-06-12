$82.64+0.5589.01+0.97

Обворованным в Испании туристам будут выдавать одежду и проездной

За последние несколько месяцев в Барселоне произошло 174 случая краж на пляжах. В связи с этим муниципальная полиция выступила с инициативой выдавать обворованным туристам одежду и проездной. Об этом сообщает Local.

Обворованным в Испании туристам будут выдавать одежду и проездной
© unsplash.com

Как пишет издание, именно туристы чаще всего становятся жертвами воров на пляжах Барселоны: местные редко оставляют свои вещи без присмотра, так как знают, что их могут украсть. В результате люди остаются в одних купальниках и плавках.

Чтобы помочь путешественникам, полиция Барселоны предложила выдавать им "набор обворованного". В такой комплект будут входить белая футболка, темно-синие шорты, шлепки и билет на общественный транспорт.

5 секретных пляжей Испании, которые стоит посетить

Ранее стало известно, что власти Испании могут ужесточить систему выдачи "золотых виз".

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители