Туристка рассказала, как сэкономить на воде в самолете

Туристка рассказала, что очень хотела пить, однако не собиралась тратить 3 евро (около 270 рублей) за бутылку. Девушка опубликовала в Сети ролик, где показала себя со стаканчиком, в который заранее положила два больших кубика льда. Она не уточнила, откуда они у нее. Но стоит отметить, что в европейских аэропортах и отелях можно встретить автоматы с бесплатным льдом, передает The Sun.