Туристка рассказала, как сэкономить на воде в самолете

Туристка назвала оригинальный лайфхак, чтобы сэкономить на воде в самолете
Интересным лайфхаком, который позволит избежать платы авиаперевозчикам за воду во время полета, поделилась пассажирка лоукостера Ryanair.
Туристка рассказала, что очень хотела пить, однако не собиралась тратить 3 евро (около 270 рублей) за бутылку. Девушка опубликовала в Сети ролик, где показала себя со стаканчиком, в который заранее положила два больших кубика льда. Она не уточнила, откуда они у нее. Но стоит отметить, что в европейских аэропортах и отелях можно встретить автоматы с бесплатным льдом, передает The Sun.
Все рейсы должны быть оснащены бесплатной водой для пассажиров. Кому-то из людей может стать плохо во время полета, а кого-то мучает тошнота или давление в самолете, отметила туристка. Многие комментаторы под ее видео согласились с этим мнением и рассказали собственные лайфхаки для экономии.