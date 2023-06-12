Туристам из России грозит один странный запрет на популярном курорте

Туристам могут запретить пользоваться чемоданами на колесиках в Старом городе Хорватии Дубровник. Он является самым насыщенным туристами городом во всем Средиземноморье.

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Местный мэр объяснил это жалобами граждан на шум по ночам и назвал «только началом», сообщает «Турпром» со ссылкой на издание Express.

По предварительным данным, с ноября в Дубровнике планируется ввести систему, когда туристы будут обязаны оставлять свой багаж перед входом в Старый город. Чтобы багаж был доставлен к месту проживания, необходимо будет платить комиссию. Будет запрещено катить чемодан на колесиках. Его можно будет только нести в руках.

Местные жители уже не один раз жаловались, что просыпаются по ночам из-за туристов, которые стучат багажом на колесиках по мощеным улицам города. По словам мэра, данный запрет – это надежный способ решить проблему шума.

Отмечается, что изменения не коснутся путешественников с рюкзаком или сумкой.