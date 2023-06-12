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В тайской Паттайе количество российских туристов резко сократилось на 80%

В Паттайе - мощный отток отдыхающих из России. Туристов из РФ здесь стало меньше сразу на 80 процентов, пишет "Турпром".

В тайской Паттайе количество российских туристов резко сократилось
© Banki.loans

Паттайя всегда была популярным курортом для отдыха россиян, но все поменялось. Дело в том, что были прекращены прямые авиарейсы из Москвы, Владивостока и Екатеринбурга. Россиян сразу стало меньше.

Местному тубизнесу без туристов из РФ придётся нелегко. Власти хотят вернуть отдыхающих в регион. Банку Таиланда предложено подключить систему онлайн-платежей "Мир" и задействовать криптовалюту для платежей.

Иммиграционное управление Таиланд также предложило смягчить визовые правила для граждан РФ.

В отсутствие россиян местные отельеры надеются вытянуть сезон в последнем квартале этого года, когда сюда приедет много китайцев.

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