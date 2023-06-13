Назван самый дешевый курорт на Черном море

Самым дешевым на Черном море признан отдых в Абхазии. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин .

«Этим летом Абхазия – самое дешевое направление на Черном море. На неделю тур на двоих взрослых с ребенком с перелетом в Сочи обойдется в 90–95 тысяч рублей. Бюджетнее ничего не найдете на черноморском побережье», – отметил эксперт.

По его словам, отдых в Абхазии на 20 % дешевле, чем в Адлере. Сергей Ромашкин добавил, что конкуренцию по ценам Абхазии может составить только Крым, где все дешевеет, пишет РГ.