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Назван самый дешевый курорт на Черном море

Самым дешевым на Черном море признан отдых в Абхазии. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Назван самый дешевый курорт на Черном море
© РИА "ФедералПресс"

«Этим летом Абхазия – самое дешевое направление на Черном море. На неделю тур на двоих взрослых с ребенком с перелетом в Сочи обойдется в 90–95 тысяч рублей. Бюджетнее ничего не найдете на черноморском побережье», – отметил эксперт.

По его словам, отдых в Абхазии на 20 % дешевле, чем в Адлере. Сергей Ромашкин добавил, что конкуренцию по ценам Абхазии может составить только Крым, где все дешевеет, пишет РГ.

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