Российская туристка рассказала, как сэкономить в Париже

Российская путешественница, которая вернулась из отпуска в Париже, рассказала, как можно сэкономить деньги в самом дорогом городе Европы. Свои советы туристка опубликовала в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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По словам россиянки, жилье следует подбирать на ресурсе Airbnb, а не на популярном Booking.com. По ее мнению, на менее популярном сервисе предлагается больше вариантов с демократичными ценами.

Для экономии денег на такси она посоветовала скачать мобильное приложение, в котором есть промокод. За новых приглашенных пользователей полагаются скидки и бонусы.