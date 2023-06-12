Российская туристка рассказала, как сэкономить в Париже

Российская туристка рассказала, как сэкономить деньги на отдыхе в Париже
Российская путешественница, которая вернулась из отпуска в Париже, рассказала, как можно сэкономить деньги в самом дорогом городе Европы. Свои советы туристка опубликовала в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
По словам россиянки, жилье следует подбирать на ресурсе Airbnb, а не на популярном Booking.com. По ее мнению, на менее популярном сервисе предлагается больше вариантов с демократичными ценами.
Для экономии денег на такси она посоветовала скачать мобильное приложение, в котором есть промокод. За новых приглашенных пользователей полагаются скидки и бонусы.
Что касается еды, то можно вкусно и быстро поесть в бистро. Найти заведение по своим вкусовым предпочтениям помогут отзывы. Россиянка отметила, что в некоторых местных кафе основное блюдо, напитое и десерт составят всего 15 евро. К слову, средняя цена за одно блюдо по городу достигает 17 евро.