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Россиянка назвала способы экономии денег на отдыхе в Сочи

Российская путешественница рассказала, как отдохнуть и сэкономить деньги на отдыха в Сочи. Советы россиянка опубликовала в паблике «Путешествия блондинки» на платформе «Дзен».

Россиянка назвала способы экономии денег на отдыхе в Сочи
© runews24.ru

Во-первых, туристка советует планировать отпуск заранее и забронировать все необходимое.

Во-вторых, следует следить за акциями крупных операторов. Сейчас это очень удобно благодаря социальным сетям, где попадаются значительные скидки.

Туристка подчеркнула, что при выборе отеля не нужно полагаться только на красивые фото, а следует изучить отзывы и рейтинги локации.

Важным фактором является выбор пляжа. По мнению русской туристки, следует выбирать не разрекламированные места, так как там будет больше свободных мест и цена на шезлонги гораздо ниже.

Что касается транспорта, то можно передвигаться на автобусах, а не только на такси. При этом не обязательно нанимать гида для экскурсий, ведь в Сочи множество мест, которые путешественник может посетить самостоятельно. Это поможет изучить город и понять его особенности.

Кстати, еда в кафе возле моря всегда будет выше, чем в ресторанах и столовых в черте города. А фрукты и ягоды выгоднее покупать на рынке и ярмарках, нежели в магазинах.

Из бесплатных развлечений путешественница советует обратить внимание на Олимпийский парк и Имеретинскую набережную.

Сохранить деньги поможет отказ от покупки сувениров, которые стоят дешевле в интернет-магазинах.

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