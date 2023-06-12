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Туристы боятся остаться без иностранных карт после сбоя в банке

Российские клиенты турецкого DenizBank сообщают: в последние дни столкнулись с серьезными проблемами. Банк без объяснения причин начал списывать с их счетов суммы до 60 долларов и закрывать счета в валюте. Несколько дней им пришлось гадать на кофейной гуще.

Туристы боятся остаться без иностранных карт после сбоя в банке
© tourdom.ru

К счастью, позже компания всё-таки сделала официальное обращение. Произошедшее объяснили техническим сбоем: «Банк проводил внутренний учет неактивных счетов клиентов-нерезидентов.

Во время этой процедуры произошла техническая ошибка в системе».

После этого у клиентов в приложениях постепенно начали снова появляться счета и возвращаться списанные деньги. Но главная беда в том, что своих карт многие из них по-прежнему не видят. А значит, не могут расплачиваться за границей и онлайн на сайтах. Остаётся только надеяться, что в ближайшие дни ситуация исправится окончательно. «Карты доставались таким трудом, а теперь раз, и всё – снова нет зарубежного пластика», – сожалеют клиенты DenizBank.

Люди пришли к выводу, что в основном в ходе сбоя под закрытие попали те счета, которые были неактивны и где отсутствовал остаток. «В основном это счета, где меньше 2000 лир. О больших суммах никто не сообщал, но все меняется каждый день», – пишут в профильных телеграм-каналах.

Туристы предполагают, что таким способом компания пытается выполнить план по зачистке российских карт: «Намерено сейчас выживают тех, от кого нет профита. Отчитаются, что зачистили, а на самом деле оставят минимум счетов, но дающих оборот и приличные остатки».

Но порой эта теория рушится: «У меня очень активные движения были. Больше 10–30 тыс. в месяц были. Не помешало заблочить». Редакция направила запрос в DenizBank, предложив объяснить причины.

Произошедшее заставляет многих уже сейчас искать альтернативный вариант. Оставаться в турецком банке, который не спешит исправлять свои ошибки и объяснять причины, клиенты не готовы: «Прощай, Дениз! С тобой было увлекательно! Много сюрпризов и интриг! Но этот поступок просто зашхвар антиклиентского опыта».

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