$82.64+0.5589.01+0.97

Грузия встретила российских туристов гостеприимством

Совсем недавно между Россией и Грузией восстановилось авиасообщение. Этому факту не могут нарадоваться как туристы из РФ, так и местные жители, пишет SMOTRIM.ru.

Грузия встретила российских туристов гостеприимством
© Слово и Дело

Журналисты издания посетили портовый город Батуми и пообщались с грузинами о том, как они восприняли решение возобновить авиаперелеты с Россией. Как оказалось, многие ждали этого последние годы.

«Мы обрадовались! Спасибо президенту РФ Владимиру Путину – это говорят обычные люди. Для грузин это очень хорошо! Мы больше получили от этого, чем россияне», — признался Звиад Кашибадзе, житель Батуми.

Сейчас любой прибрежный ресторанчик с нетерпением ждет гостей из России. На выбор туристам представлено все богатство и разнообразие грузинской кухни и даров природы.

А на ухоженных пляжах Черное море ласкает разноцветную гальку и солнце уютно пригревает. Словно сама Грузия готова встретить старых друзей по всем традициям знаменитого гостеприимства, отметили журналисты.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители