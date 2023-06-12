Грузия встретила российских туристов гостеприимством

Совсем недавно между Россией и Грузией восстановилось авиасообщение. Этому факту не могут нарадоваться как туристы из РФ, так и местные жители, пишет SMOTRIM.ru.

© Слово и Дело

Журналисты издания посетили портовый город Батуми и пообщались с грузинами о том, как они восприняли решение возобновить авиаперелеты с Россией. Как оказалось, многие ждали этого последние годы.

«Мы обрадовались! Спасибо президенту РФ Владимиру Путину – это говорят обычные люди. Для грузин это очень хорошо! Мы больше получили от этого, чем россияне», — признался Звиад Кашибадзе, житель Батуми.

Сейчас любой прибрежный ресторанчик с нетерпением ждет гостей из России. На выбор туристам представлено все богатство и разнообразие грузинской кухни и даров природы.