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В Оренбурге официально открыли купальный сезон-2023

Два пляжа на р. Урал – в районе пешеходного моста и ул. Красной Площади – получили разрешение на работу. Соответствующее заключение выдано Роспотребнадзором.

В Оренбурге официально открыли купальный сезон-2023
© ProOren

К открытию мест отдыха водолазы обследовали акватории дна р. Урал. Также выполнена очистка территории поросли и мусора, и завезено порядка 600 тонн нового песка из Елшанского месторождения.

Для отдыхающих установили теневые навесы, лежаки и кабинки для переодевания. Место для купания огородили, а для детей выделили специальную зону.

Как сообщили в оренбургской мэрии, на пляжах ежедневно будут дежурить спасатели. За порядком на территории они будут следить со специальных вышек.

Администрация города также напомнила, что купаться на диких пляжах – опасно для жизни и здоровья.

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