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Тревел-блогер побывал в Германии и нашел сходства страны с СССР

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Германии и нашел сходства страны с СССР. Наблюдениями о местных жителях он поделился в видео в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

Тревел-блогер побывал в Германии и нашел сходства страны с СССР
© Lenta.ru

Так, по словам автора, в спальных районах немецких городов женщины вешают белье сушиться во дворах на металлических стойках с натянутыми веревками. Блогер подчеркнул, что такая привычка была и в советские времена.

«Кстати, эти штуки для сушки белья — не какая-то единичная история. Они есть во многих дворах, люди ими действительно активно пользуются», — рассказал путешественник.

Ранее этот же блогер поделился лайфхаком, как во время полета обратить на себя внимание стюардессы и получить ее номер телефона. По словам россиянина, самое главное, чтобы у девушки возник ответный интерес — мужчина пояснил, что пассажиры самолета часто пытаются познакомиться с бортпроводницами, поэтому для членов экипажа это обычная ситуация.

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