Россиянам назвали способ вернуть билет на поезд

Юрист Елена Кудерко рассказала, каким образом возможно вернуть билет на поезд при отмене или переносе поездки. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

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Кудерко назвала способ вернуть билет на поезд и порекомендовала это сделать как можно раньше. По ее словам, операции с электронным билетом проводятся только через личный аккаунт пассажира, купившего билет на сайте РЖД.

«В этом случае покупатель действует от имени всех попутчиков, для кого он оформил билет, например, для членов семьи или друзей», — отметила она.

Юрист добавила, что возможно вернуть как целый заказ, так и отдельную часть — билет одного из пассажиров. Исключение составляют документы, приобретенные по спецтарифам — например, со скидкой по случаю дня рождения.

Билеты «туда-обратно» возвращаются следующим образом — сначала обратный билет, затем билет из места отправления. При наличии электронного документа в один конец возврат происходит только в кассе перевозчика на основании письменного заявления.