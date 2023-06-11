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Рой насекомых налетел на отдыхающих в Великобритании

Огромный рой мух налетел на отдыхающих на пляже в британском регионе Северный Уэльс. Об этом сообщает North Wales Live.

Рой насекомых налетел на отдыхающих в Великобритании
© Unsplash.com

Частые посетители пляжа Трает Портор отметили, что никогда еще не видели такого количества насекомых.

"На тебя садились тысячи насекомых каждые несколько секунд. Я уже не раз был здесь, и никогда не видел, чтобы было так плохо", — поделился один из отдыхающих.

Предположительно, это были песчаные мухи. Это название относится к различным видами и родам мух, которые обитают в песчаных районах.

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Также небольшие очаги насекомых наблюдались на пляжах Лланбедрог и Порт Кариад на полуострове Ллин, а также на курорте Тауин в округе Конуи.

Ранее энтомолог нашел живое насекомое юрского периода в магазине.

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