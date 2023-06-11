Рой насекомых налетел на отдыхающих в Великобритании
Огромный рой мух налетел на отдыхающих на пляже в британском регионе Северный Уэльс. Об этом сообщает North Wales Live.
Частые посетители пляжа Трает Портор отметили, что никогда еще не видели такого количества насекомых.
"На тебя садились тысячи насекомых каждые несколько секунд. Я уже не раз был здесь, и никогда не видел, чтобы было так плохо", — поделился один из отдыхающих.
Предположительно, это были песчаные мухи. Это название относится к различным видами и родам мух, которые обитают в песчаных районах.
Также небольшие очаги насекомых наблюдались на пляжах Лланбедрог и Порт Кариад на полуострове Ллин, а также на курорте Тауин в округе Конуи.
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