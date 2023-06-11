Турпром: в конце июня-начале июля в отелях Турции не останется мест

Причина такого потока туристов в страну кроется в праздновании Курбан-Байрама.

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Туристов предупредили о том, что в определенный период в Турции негде будет отдохнуть из-за большого количества путешественников. Об этом сообщает портал «Турпром».

В частности, большой ажиотаж ожидается уже в конце июня – начале июля. Согласно прогнозам, в эти дни отели загруженными, их заполненность ожидается на уровне 100 процентов.

Причина заключается в то, что в это время в Турции празднуется Курбан-Байрам. Он начинается в ночь с 27 на 28 июня и традиционно он празднуется три дня. Однако власти страны решили увеличить количество выходных дней до девяти.