$82.64+0.5589.01+0.97

Турпром: в конце июня-начале июля в отелях Турции не останется мест

Причина такого потока туристов в страну кроется в праздновании Курбан-Байрама.

Турпром: в конце июня-начале июля в отелях Турции не останется мест
© Runews24.ru

Туристов предупредили о том, что в определенный период в Турции негде будет отдохнуть из-за большого количества путешественников. Об этом сообщает портал «Турпром».

В частности, большой ажиотаж ожидается уже в конце июня – начале июля. Согласно прогнозам, в эти дни отели загруженными, их заполненность ожидается на уровне 100 процентов.

Причина заключается в то, что в это время в Турции празднуется Курбан-Байрам. Он начинается в ночь с 27 на 28 июня и традиционно он празднуется три дня. Однако власти страны решили увеличить количество выходных дней до девяти.

Турагенства предупредили путешественников о том, что приобретением путевок и билетов на даты с 27 июня по 6 июля следует озаботиться заранее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители