Турпром: в конце июня-начале июля в отелях Турции не останется мест
Причина такого потока туристов в страну кроется в праздновании Курбан-Байрама.
Туристов предупредили о том, что в определенный период в Турции негде будет отдохнуть из-за большого количества путешественников. Об этом сообщает портал «Турпром».
В частности, большой ажиотаж ожидается уже в конце июня – начале июля. Согласно прогнозам, в эти дни отели загруженными, их заполненность ожидается на уровне 100 процентов.
Причина заключается в то, что в это время в Турции празднуется Курбан-Байрам. Он начинается в ночь с 27 на 28 июня и традиционно он празднуется три дня. Однако власти страны решили увеличить количество выходных дней до девяти.
Турагенства предупредили путешественников о том, что приобретением путевок и билетов на даты с 27 июня по 6 июля следует озаботиться заранее.