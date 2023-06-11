В Сочи заработал первый пляж с открытым круглогодичным бассейном

Пляж с открытым круглогодичным подогреваемым бассейном "Жемчужина Сочи" заработал в Адлерском районе Сочи, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня произошло официальное открытие летнего купального сезона на пляжной территории. [Она] станет первой круглогодичной территорией с подогреваемым бассейном", - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Он также отметил, что в 2024 году в Сочи появятся еще два пляжа с подогреваемыми бассейнами.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе пляжа, общая зона для купания в открытом бассейне составляет 729 кв. м и рассчитана на 120 отдыхающих. В пляжный комплекс также входит детская аквазона на 110 гостей и комфортабельные 600 мест с лежаками и бунгало. В комплексе предусмотрены детская и спортивная площадки, бар.