Минэкономразвития запустит безвизовые поездки в Китай в июле

Минэкономразвития хочет запустить безвизовые поездки в Китай в июле
Россия планирует запустить безвизовые поездки между Россией и Китаем в июле. Об этом сообщают представители Министерства экономического развития.
Минэкономразвития работает над запуском безвизового группового обмена с Китаем. По данным Министерства иностранных дел, все необходимые процедуры завершатся в июле.
"От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень. Мы все перечни свои туда направили давно, в мае", — сказал на форуме "Путешествуй!" министр экономического развития Максим Решетников.
Решетников отметил, что аналогичный процесс с Ираном уже близится к завершению. На прошлой неделе российская сторона получила от представителей страны официальный список уполномоченных туроператоров.
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