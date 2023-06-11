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Минэкономразвития хочет запустить безвизовые поездки в Китай в июле

Россия планирует запустить безвизовые поездки между Россией и Китаем в июле. Об этом сообщают представители Министерства экономического развития.

Минэкономразвития запустит безвизовые поездки в Китай в июле
© Pxhere

Минэкономразвития работает над запуском безвизового группового обмена с Китаем. По данным Министерства иностранных дел, все необходимые процедуры завершатся в июле.

"От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень. Мы все перечни свои туда направили давно, в мае", — сказал на форуме "Путешествуй!" министр экономического развития Максим Решетников.

Решетников отметил, что аналогичный процесс с Ираном уже близится к завершению. На прошлой неделе российская сторона получила от представителей страны официальный список уполномоченных туроператоров.

Количество рейсов из России в Китай увеличится

Ранее российские путешественники заинтересовались турами в Китай.

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