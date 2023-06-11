Плюс-сайз блогер предложила лайфхаки крупным авиапассажирам

Крупным людям некомфортно летать на самолете из-за не приспособленных для них сидений. Плюс-сайз блогер из Великобритании Эмили Джонс дала советы, как облегчить полет, ее цитирует издание Daily Star.

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Эмили с пониманием относится к тому, что авиакомпании не расширяют места в салонах самолетов, но считает, что от более широких сидений выиграли бы не только полные пассажиры. Тем не менее, пока никаких изменений не произошло, она придерживается ряда правил.

Прежде всего, говорит Эмили, стоит просить удлинитель ремня безопасности, когда входите в самолет. При этом нужно избегать мест у аварийного выхода, поскольку на них нельзя воспользоваться удлинителями.

Удобнее будет выбрать сиденье у прохода. На таких местах можно поднять подлокотник, что освободит немного места.

Бронировать место лучше заранее, даже если для этого необходимо дополнительно заплатить. Если по какой-то причине выбрать сиденье не удалось, можно попробовать договориться на стойке регистрации: узнать, есть ли ряды с двумя свободными местами, которые расположены рядом друг с другом.

Блогер отметила, что говорить стоит вежливо и спокойно, и предупредила:

"Несмотря ни на что, никогда не бронируйте ужасное среднее место!"

Кроме того, удобнее будет надевать не объемную, а облегающую или тонкую одежду. Громоздкие вещи тоже занимают лишние сантиметры на сиденье.