В Сочи 35 лучших пляжей получили "Синие флаги"

Арендаторам пляжных территорий Сочи вручили федеральные сертификаты качества. "Синие флаги" присвоили 35 пляжам. Для сравнения - в прошлом году их было 23. Флаги передали вице-губернатор Кубани Александр Руппель, глава Сочи Алексей Копайгородский и председатель Городского собрания Виктор Филонов. Церемония состоялась на новом экопляже "Жемчужина Сочи" в Адлерском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

© Российская Газета

Лучшие пляжи Сочи прошли федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Министерством экономического развития РФ. Основными критериями отбора являлись чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сочи - лидер по участию в программе добровольной классификации пляжей и имеет наибольшее количество сертификатов соответствия в России.

Видео дня

- Уверен, летний курортный сезон в Сочи пройдет на высоком организационном уровне, - отметил Алексей Копайгородский. - В этом году во всех районах курорта реализованы крупные проекты комплексного благоустройства. Мы продлили срок договоров с пользователями пляжей и видим их готовность вкладывать серьезные средства в долгосрочное развитие территорий. Применяются самые современные технологии, используются экологичные материалы, расширяется инфраструктура. Все в едином стиле.

Он подчеркнул, что этот подход будет использован в развитии всей береговой полосы в дальнейшем, в том числе и с использованием возможностей, которые предоставляет национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

- Сочинские пляжи уже получили известность благодаря качеству морской воды и благоустройству территорий, - сказал Александр Руппель. - В прошлом году мы открывали капитально обновленный пляж "Маяк". В этом году - современный экопляж "Жемчужина Сочи". И то, что город Сочи стал первым, кто перешел на отечественную классификацию оценки качества, говорит о том, что на курорте налажена системная работа. Каждый год она меняет облик не только города, но и всей курортной инфраструктуры Краснодарского края.

На сегодняшний день в Сочи единовременно находятся около 150 тысяч гостей. Средняя загрузка средств размещения курорта составляет 79 процентов. Всего в летний период город планирует принять на отдых и оздоровление свыше 4,5 миллиона гостей.

В летнем сезоне в Сочи будут работать более 170 пляжных территорий - это 41 километр береговой полосы. Территориальным отделением Роспотребнадзора уже взято около тысячи проб воды - каждая соответствует нормативам. С мая по октябрь будет проведено свыше шести тысяч исследований. Для маломобильных граждан в Сочи доступны 40 пляжных территорий. За счет средств курортного сбора они оборудованы пандусами для спуска в воду.

В 2023 году в Сочи благоустроены три новых экопляжа - "Жемчужина Сочи" в Адлерском районе, "Аквамарин" и "Касабланка" в Лазаревском. На первом пляже оборудован первый в городе бассейн с подогреваемой водой площадью 1860 квадратных метров, в центре которого расположен "остров" с арт-объектами, оборудованы фотозоны для посетителей.

Кстати