Электронные визы в России могут запустить в середине лета

Систему электронных виз, которые позволят въезжать в Россию, могут запустить до 15 июля. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил на форуме "Путешествуй!".

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"Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры", — сказал Решетников.

Однако министр отметил, что все возникшие трудности уже обсуждены и решаются. По его словам, в середине лета можно ждать запуска системы электронных виз.