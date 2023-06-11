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Электронные визы в России могут начать работать в середине лета

Систему электронных виз, которые позволят въезжать в Россию, могут запустить до 15 июля. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил на форуме "Путешествуй!".

Электронные визы в России могут запустить в середине лета
© Pxhere

"Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры", — сказал Решетников.

Однако министр отметил, что все возникшие трудности уже обсуждены и решаются. По его словам, в середине лета можно ждать запуска системы электронных виз.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, почему могут не выдать визу.

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