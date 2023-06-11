$82.64+0.5589.01+0.97

Стало известно, куда поехали россияне на длинные выходные

91% бронирований отелей россиянами на поездки в длинные выходные пришлись на Россию. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Путешествий».

Стало известно, куда поехали россияне на длинные выходные
© unsplash.com

Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Тула и Анапа. Отмечается, что интерес россиян к поездкам в Казань значительно возрос — его доля в общем числе бронирований выросла в 1,5 раза.

Для коротких поездок за рубеж россияне выбирают Беларусь, Армению, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Абхазию, Азербайджан, Китай, ОАЭ и Египет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители