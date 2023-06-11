Стало известно, куда поехали россияне на длинные выходные
91% бронирований отелей россиянами на поездки в длинные выходные пришлись на Россию. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Путешествий».
Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Тула и Анапа. Отмечается, что интерес россиян к поездкам в Казань значительно возрос — его доля в общем числе бронирований выросла в 1,5 раза.
Для коротких поездок за рубеж россияне выбирают Беларусь, Армению, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Абхазию, Азербайджан, Китай, ОАЭ и Египет.