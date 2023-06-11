Россиянина восхитила «спасительная» фишка транспорта в Турции

Во время путешествия по городу турист обнаружил, что в местных автобусах имеются USB-порты, что позволяет заряжать телефон во время поездки. Стамбул является огромным городом, и перемещение на общественном транспорте может занять больше часа. Возможность зарядить смартфон в автобусе особенно удобна для туристов, которые не всегда точно знают, куда направляются и где им нужно выйти, приводит слова россиянина «Турпром».