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Россиянина восхитила «спасительная» фишка общественного транспорта в Турции

Путешественник из России восхитился «спасительной» фишкой в общественном транспорте турецкого Стамбула.

Россиянина восхитила «спасительная» фишка транспорта в Турции
© Слово и Дело

Во время путешествия по городу турист обнаружил, что в местных автобусах имеются USB-порты, что позволяет заряжать телефон во время поездки. Стамбул является огромным городом, и перемещение на общественном транспорте может занять больше часа. Возможность зарядить смартфон в автобусе особенно удобна для туристов, которые не всегда точно знают, куда направляются и где им нужно выйти, приводит слова россиянина «Турпром».

В автобусах Стамбула USB-порты доступны в большом количестве. Пока путешественник находится в дороге, он может спокойно прокладывать маршрут, а также больше узнать о месте, в которое направляется.

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