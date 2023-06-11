«Тянула на глубину рывками»: турист рассказал, как отбился от акулы

Трагедия в египетской Хургаде, где накануне акула растерзала россиянина, не могла оставить равнодушными наших читателей. Под материалами TourDom.ru о ЧП появились сотни комментариев. А один из наших подписчиков, житель Москвы Михаил Зорькин, рассказал, что однажды в Шарм-эль-Шейхе попал в похожую ситуацию.

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«Очень жалко парня. В свое время в Шарме я отделался только потерей голени левой ноги. Но это благодаря спасателям – быстро подобрали, иначе тоже бы сожрала», – написал он в нашем телеграм-канале «Крыша ТурДома». Мы пообщались с Михаилом и в деталях узнали о его истории.

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«Пока ногу не откусила, не отпускала»

Михаилу сейчас 55. Несмотря на то что случай, изменивший его жизнь, произошел в ноябре 2008 года, помнит все с фотографической точностью.

«Отдыхали с женой в Шарме, все было прекрасно: отличная погода, теплое море. Я вообще такое люблю, – вспоминает турист. – Об акулах в отеле никто ничего не говорил, я считал, что они в Красном море не водятся. Но, получается, ошибался».

В середине дня Михаил пошел купаться.

«На воде держусь хорошо, поэтому направился к буйкам и поплыл кролем вдоль них».

Внезапно турист почувствовал какой-то резкий толчок сзади – акула!

«Я ее даже вначале и не видел, – продолжает Михаил. – Потом понял, что размером она примерно метра полтора, небольшая, так по крайней мере показалось в воде. Сразу схватила за ногу и стала пытаться затягивать на глубину рывками – прямо как собака. Я изловчился развернуться и заехал ей рукой по морде – она, по-моему, даже не почувствовала, зато я всю руку о ее зубы разодрал. Зубы как бритва! В общем, пока она ногу не откусила, не отпускала».

Михаилу Зорькину повезло: рядом находилась лодка с другими отдыхающими. Они все видели, подплыли ближе – Михаил рывком взобрался на борт.

«Это меня и спасло, – признается турист. – Не окажись в том месте ребят, не знаю…»

Очень быстро на моторке подлетел спасатель. Через полторы минуты пострадавший был уже на берегу. Среди туристов нашлась медик, которая оказала первую помощь – перевязала ногу полотенцем, чтобы остановить кровь.

Как в отеле успокаивали туристов

«Но эта была только первая серия моих приключений, – рассказывает Михаил Зорькин. – Дальше началась эпопея с раненой ногой».

Скорая приехала быстро – примерно через 20 минут, туриста доставили в Международный госпиталь Шарм-эль-Шейха. А вот начало операции, которую нужно было делать срочно, пришлось ждать около 3 часов. Все это время выясняли вопрос со страховкой – есть она или нет.

«Страховка была, конечно, хотя я знаю, что некоторые туристы на этом экономили – неправильно».

Прошла операция, рану зашили, поставили дренаж. Однако до полного выздоровления было еще очень далеко – рана начала воспаляться, у Михаила поднялась высокая температура.

«Мы с женой провели в госпитале еще 7 дней, весь остаток отдыха по путевке. Кстати, когда жена ездила за вещами в отель, слышала, что администраторы говорили другим туристам о моем случае: мол, мужчина повредил ногу о кораллы».

Долгое лечение

Потом был перелет в Москву. Туроператор все хорошо организовал, признался Михаил Зорькин:

«Довезли на специальной машине прямо до самолета, подняли на борт, предоставили место в бизнес-классе. В Москве также TEZ TOUR предоставил автомобиль, на котором мы приехали в больницу».

Лечение оказалось долгим – рана никак не хотела заживать. Вначале Зорькин лежал в одной клинике, затем в другой – платной. Мужчине сделали еще несколько операций.

«В какой-то момент было очень тяжело и непонятно – стояла температура, инфекция не останавливалась. Хирург мне даже как-то говорит: “А давай мы тебе ногу еще немного отрежем?” Я: “Нет-нет, я все-таки подожду, когда вылечите. Только в мае следующего года мне поставили протез. А через месяц я, можно сказать, уже хорошо ходил и почти не чувствовал боли». «Наверное, ваша профессиональная жизнь после этого случая резко изменилась? – интересуемся у Михаила. «Да в общем-то нет, я программист, мне ноги не особенно нужны», – шутит наш собеседник.

«Не заплывайте к буйкам!»

Михаил Зорькин вспоминает свои впечатления в тот смертельно опасный момент, когда его жизнь без преувеличения висела на волоске.

«Вы удивитесь, но как раз все очень отчетливо понимал, что происходит, даже более четко и ярко, чем в повседневной жизни, – рассказывает турист. – Пишут часто в разных книжках, что время как бы останавливается в экстремальной ситуации. Теперь могу подтвердить, что это не выдумки писателей и режиссеров – действительно, время как будто замедлилось. И все осознается гораздо более четко. Вероятно, не время замедляется, а мозг начинает работать с удесятеренной скоростью, поэтому такой эффект. Но это состояние, конечно, длится очень недолго».

С тех пор в Египте Михаил Зорькин не был. Говорит, что предпочтительнее для отдыха Турция, Кавказ, Крым – там, где нет акул. А тем отдыхающим, которые едут в Египет, советует не повторять его ошибку – ни в коем случае не заплывать далеко.