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В Турции рассказали, когда в стране не останется свободных отелей

В Турции рассказали, когда для туристов не останется свободных отелей. Как сообщила председатель Совета представительства Средиземноморского региона Ассоциации туристических агентств Турции Рыза Перчин, случится это не в августе.

В Турции рассказали, когда в стране не останется свободных отелей
© Вечерняя Москва

По ее словам, в этом году выходные на Курбан Байрам — один из главных исламских праздников — стали длиннее на неделю. В честь него объявлены выходными девять дней, что послужило мощным ажиотажем на бронь отелей. Начало праздника намечено в ночь на 28 июня. Отдыхать в стране будут до 6 июля.

— Мы ожидаем, что заполняемость отелей будет близка в этот период к 100 процентам, — заявила Перчин.

Так, всем, кто планировал отдых в Турции на этот период, следует поторопиться с бронированием номеров в отелях, пишет портал «Турпром».

Исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова заявила, что отдых в Турции подорожал для россиян: высокие цены связаны исключительно с валютными колебаниями в России.

В свою очередь самыми бюджетными направлениями для отдыха на море в конце июня являются Сочи и Анапа. Эксперты проанализировали цены на отдых на десять дней на двоих в трехзвездочных отелях.

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