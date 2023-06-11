$82.64+0.5589.01+0.97

Эксперт призвал туристов бить акул по морде

В сезон отпусков многие уезжают в жаркие края на море. В воде водятся акулы, и чтобы с ними не столкнуться, следует соблюдать ряд мер предосторожности. А если вы уже столкнулись с хищником, не нужно паниковать.

Эксперт призвал туристов бить акул по морде
© РИА "ФедералПресс"

Не стоит заплывать за буйки и отдаляться от берега. Не нужно купаться рядом со стоком канализационных отходов. Из остатков мяса и рыбы может течь кровь, которая привлекает акул.

Во время рыбалки не стоит сбрасывать остатки рыбы в воду. Если вы находитесь на судне, не нужно кормить акул. Нельзя купаться около судна, если перед этим вы выбрасывали в море мясо или рыбу, передает rbc.ru. Также лучше не плавать в мутной воде, где сложно заметить хищника, ударять по воде и барахтаться, чтобы акула не приплыла на шум.

Если акула уже плавает вокруг вас, необходимо спокойно, но быстро двигаться в сторону берега. Можно использовать водный шокер, который отпугнет акулу, однако вас он тоже заденет, так как вода хорошо проводит электричество.

Сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников советует при встрече с акулой бить ее по кончику морды, однако не все люди способны сделать это.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители