Эксперт призвал туристов бить акул по морде

В сезон отпусков многие уезжают в жаркие края на море. В воде водятся акулы, и чтобы с ними не столкнуться, следует соблюдать ряд мер предосторожности. А если вы уже столкнулись с хищником, не нужно паниковать.

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Не стоит заплывать за буйки и отдаляться от берега. Не нужно купаться рядом со стоком канализационных отходов. Из остатков мяса и рыбы может течь кровь, которая привлекает акул.

Во время рыбалки не стоит сбрасывать остатки рыбы в воду. Если вы находитесь на судне, не нужно кормить акул. Нельзя купаться около судна, если перед этим вы выбрасывали в море мясо или рыбу, передает rbc.ru. Также лучше не плавать в мутной воде, где сложно заметить хищника, ударять по воде и барахтаться, чтобы акула не приплыла на шум.

Если акула уже плавает вокруг вас, необходимо спокойно, но быстро двигаться в сторону берега. Можно использовать водный шокер, который отпугнет акулу, однако вас он тоже заденет, так как вода хорошо проводит электричество.