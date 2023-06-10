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Эксперты перечислили способы получить багаж в аэропорту первым

Британское издание Sun опубликовало материал, в котором эксперты перечислили несколько способов не терять время в аэропорту в ожидании своего багажа после завершения рейса.

Эксперты перечислили способы получить багаж в аэропорту первым
© Unsplash

Они предлагают сообщить сотрудникам аэропорта, прежде, чем вы сдадите багаж, информацию о том, что в нем находятся хрупкие предметы. В таком случае, как уверяют эксперты, чемодан с пометкой "хрупкое" положат в самую последнюю очередь, благодаря чему, соответственно, он первым отправится на ленту выдачи по прилету. Однако тут стоит учитывать и тот факт, что некоторые авиакомпании предпочитают класть хрупкий багаж вместе с негабаритным, а это значит, что увидите свой чемодан вы, напротив, лишь после выдачи всех остальных.

Также специалисты посоветовали проходить процедуру регистрации и отправки багаж в числе последних. Тут работает та же логика – чемодан, загруженный на борт последним, первым отправиться на ленту.

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Издание Tourprom упомянуло и еще об одном лайфхаке, однако за эту услугу в аэропорту придется заплатить. В том случае, если человек доплатит за повышение обслуживания и за то, чтобы его багаж отдали первым, ждать у ленты в толпе, выискивая свой чемодан или дорожную сумку, точно не придется.

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