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В аэропорту Петербурга приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая

Первый с 2019 года авиарейс из Шанхая приземлился по расписанию в аэропорту Пулково. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

В аэропорту Петербурга приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая
© Unsplash

"Авиакомпания China Eastern Airlines запустила прямые рейсы в Шанхай из аэропорта Пулково. Первый с 2019 года рейс приземлился сегодня в Петербурге по расписанию в 21:05", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали, что перелеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Согласно расписанию, прилет рейса в Санкт-Петербург из Шанхая запланирован в 21:05, вылет рейса из аэропорта Пулково в Шанхай (аэропорт Пудун) - в 23:05. Рейсы в один из крупнейших городов Китая будут выполняться на воздушных судах Airbus A330-300. Транзитные пассажиры могут находиться в городе без визы 144 часа.

Также в Пулково сообщали, что с середины июня авиакомпании планируют увеличить число рейсов из Санкт-Петербурга в Китай до восьми в неделю, полеты будут совершаться в Пекин и Чэнду.

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