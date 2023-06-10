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Людей выставили из лайнера после трехчасовой задержки рейса из Хургады в РФ

Пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Хургады в Москву вывели из самолета спустя почти три часа ожидания вылета, пишет Telegram-канал Mash. Опубликовано видео, на котором видно, как люди спускаются по трапу.

Людей выставили из лайнера после трехчасовой задержки из Хургады в РФ
© News.ru

Туристы рассказали, что во время многочасовой задержки рейса их никто не обеспечил ни едой, ни водой, пишет Mash.

Причина задержки рейса неизвестна. В «Аэрофлоте» пока не комментировали ситуацию. По данным Mash, работники аэропорта начали разбирать турбину Boeing 777 прямо на стоянке.

5 июня в самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Владивосток — Москва, ударила молния. Инцидент не вызвал никаких последствий, а люди на борту услышали лишь щелчок. Момент удара молнии попал на видео.

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