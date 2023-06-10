Людей выставили из лайнера после трехчасовой задержки из Хургады в РФ

Людей выставили из лайнера после трехчасовой задержки рейса из Хургады в РФ
Пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Хургады в Москву вывели из самолета спустя почти три часа ожидания вылета, пишет Telegram-канал Mash. Опубликовано видео, на котором видно, как люди спускаются по трапу.
Туристы рассказали, что во время многочасовой задержки рейса их никто не обеспечил ни едой, ни водой, пишет Mash.
Причина задержки рейса неизвестна. В «Аэрофлоте» пока не комментировали ситуацию. По данным Mash, работники аэропорта начали разбирать турбину Boeing 777 прямо на стоянке.
5 июня в самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Владивосток — Москва, ударила молния. Инцидент не вызвал никаких последствий, а люди на борту услышали лишь щелчок. Момент удара молнии попал на видео.